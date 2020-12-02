Бюджет ОЗХЗ на 2021 рік ухвалили попри заперечення Росії

У нідерландській Гаазі на 25-ій сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї прийнято бюджет Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2021 рік попри заперечення РФ та держав, що її підтримують.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Російська Федерація та низка держав, що її підтримують, виступили проти запропонованої програми і бюджету, у зв’язку з тим, що вони не згодні із закладеним у бюджет фінансуванням Групи розслідування та ідентифікації винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії... У зв’язку із неможливістю досягнення консенсусу у затвердженні програми і бюджету була застосована процедура голосування. У результаті 104 держави-учасниці проголосували за прийняття, 14 – проти та 13 утримались. Таким чином, програма та бюджет ОЗХЗ на 2021 рік, який складає 71 742 008 євро, затверджений”, - сказав дипломат.

У Нідерландах проходить Конференція держав-учасниць Конвенції про заборону хімзброї / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

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За його словами, після цього перша частина Конференції була закрита. Решта питань порядку денного Конференції, включно з питанням сирійської програми хімічної зброї, розглядатиметься під час другої частини, яка має відбутись не пізніше кінця квітня 2021 року.

Ченцов додав, що головою 25-ї сесії Конференції обраний Надзвичайний та Повноважний Посол, постійний представник Мексики в ОЗХЗ Хосе Антоніо Забалгойтіа Трейо, були обрані також його заступники та керівники інших допоміжних органів Конференції. Із доповіддю щодо діяльності ОЗХЗ у 2020 році виступив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 30 листопада – 1 грудня 2020 року проходила перша частина 25-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).