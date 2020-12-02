Бюджет ОЗХЗ на 2021 рік ухвалили попри заперечення Росії
Про це кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
“Російська Федерація та низка держав, що її підтримують, виступили проти запропонованої програми і бюджету, у зв’язку з тим, що вони не згодні із закладеним у бюджет фінансуванням Групи розслідування та ідентифікації винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії... У зв’язку із неможливістю досягнення консенсусу у затвердженні програми і бюджету була застосована процедура голосування. У результаті 104 держави-учасниці проголосували за прийняття, 14 – проти та 13 утримались. Таким чином, програма та бюджет ОЗХЗ на 2021 рік, який складає 71 742 008 євро, затверджений”, - сказав дипломат.
У Нідерландах проходить Конференція держав-учасниць Конвенції про заборону хімзброї / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ
За його словами, після цього перша частина Конференції була закрита. Решта питань порядку денного Конференції, включно з питанням сирійської програми хімічної зброї, розглядатиметься під час другої частини, яка має відбутись не пізніше кінця квітня 2021 року.
Ченцов додав, що головою 25-ї сесії Конференції обраний Надзвичайний та Повноважний Посол, постійний представник Мексики в ОЗХЗ Хосе Антоніо Забалгойтіа Трейо, були обрані також його заступники та керівники інших допоміжних органів Конференції. Із доповіддю щодо діяльності ОЗХЗ у 2020 році виступив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас.
Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 30 листопада – 1 грудня 2020 року проходила перша частина 25-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).