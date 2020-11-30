Україна стала співавтором проєкту рішення ОЗХЗ щодо Сирії через застосування хімзброї

Розгляд державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї рішення про застосування щодо Сирії заходів за систематичне порушення норм Конвенції та невиконання рішень директивних органів Організації із заборони хімічної зброї відбудеться наступного року.

Проєкт цього рішення, співавтором якого виступила Україна, опублікований серед документів 25-ї сесії Конференції держав-учасниць, перша частина якого розпочалася сьогодні, сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Співавторами документа стали 46 держав включно з Україною. Згаданий документ розроблений у зв’язку з систематичним невиконанням Сирійською Арабською Республікою вимог КХЗ та порушенням взятих на себе зобов’язань за КХЗ в частині, що стосується надання вичерпної інформації щодо національної програми хімічної зброї та неодноразового застосування хімічної зброї на сирійській території... З огляду на умови проведення 25-ї сесії Конференції розгляд цього рішення відбудеться в ході другої частини Конференції у наступному році”, - сказав дипломат.

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Він уточнив, що у проєкті пропонується застосувати до Сирії низку заходів, зокрема позбавити права голосування на Конференціях держав-учасниць КХЗ та Виконавчій раді ОЗХЗ, позбавити права бути обраною до складу Виконавчої ради ОЗХЗ та позбавити права займати будь-яку позицію на Конференції, Виконавчій раді та у складі інших допоміжних органів ОЗХЗ.

Ченцов зауважив, що факти застосування Сирією хімічної зброї або токсичних хімікатів як зброї були неодноразово підтверджені. Саме тому у червні 2018 року на вимогу Великої Британії була скликана спеціальна сесія Конференції держав-учасниць КХЗ для розгляду питання про підтримання глобальної заборони на застосування хімічної зброї. На сесії було прийняте рішення, яким, серед іншого, була підвищена роль ОЗХЗ у проведенні розслідувань інцидентів із застосуванням хімічної зброї та визначенні винних у її застосуванні.

У Технічному секретаріаті ОЗХЗ була створена Група розслідування та ідентифікації випадків застосування хімічної зброї в Сирії (ГРІ), яка 8 квітня 2020 року оприлюднила свій перший звіт про результати розслідування трьох інцидентів застосування хімічної зброї сирійськими збройними силами.

Виконавча рада ОЗХЗ на сесії у липні 2020 року прийняла рішення, згідно з яким Сирія мала протягом 90 днів надати до Технічного секретаріату ОЗХЗ вичерпний матеріал щодо своєї програми хімічної зброї. Генеральний директор ОЗХЗ у своїй доповіді у жовтні поінформував держави-учасниці, що жодних документів від Сирії після завершення визначеного періоду не надійшло.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі проходить 25-та сесія Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ). Через коронавірус вона поділена на дві частини.