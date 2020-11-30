Україна стала співавтором проєкту рішення ОЗХЗ щодо Сирії через застосування хімзброї
Проєкт цього рішення, співавтором якого виступила Україна, опублікований серед документів 25-ї сесії Конференції держав-учасниць, перша частина якого розпочалася сьогодні, сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
“Співавторами документа стали 46 держав включно з Україною. Згаданий документ розроблений у зв’язку з систематичним невиконанням Сирійською Арабською Республікою вимог КХЗ та порушенням взятих на себе зобов’язань за КХЗ в частині, що стосується надання вичерпної інформації щодо національної програми хімічної зброї та неодноразового застосування хімічної зброї на сирійській території... З огляду на умови проведення 25-ї сесії Конференції розгляд цього рішення відбудеться в ході другої частини Конференції у наступному році”, - сказав дипломат.
Він уточнив, що у проєкті пропонується застосувати до Сирії низку заходів, зокрема позбавити права голосування на Конференціях держав-учасниць КХЗ та Виконавчій раді ОЗХЗ, позбавити права бути обраною до складу Виконавчої ради ОЗХЗ та позбавити права займати будь-яку позицію на Конференції, Виконавчій раді та у складі інших допоміжних органів ОЗХЗ.
Ченцов зауважив, що факти застосування Сирією хімічної зброї або токсичних хімікатів як зброї були неодноразово підтверджені. Саме тому у червні 2018 року на вимогу Великої Британії була скликана спеціальна сесія Конференції держав-учасниць КХЗ для розгляду питання про підтримання глобальної заборони на застосування хімічної зброї. На сесії було прийняте рішення, яким, серед іншого, була підвищена роль ОЗХЗ у проведенні розслідувань інцидентів із застосуванням хімічної зброї та визначенні винних у її застосуванні.
У Технічному секретаріаті ОЗХЗ була створена Група розслідування та ідентифікації випадків застосування хімічної зброї в Сирії (ГРІ), яка 8 квітня 2020 року оприлюднила свій перший звіт про результати розслідування трьох інцидентів застосування хімічної зброї сирійськими збройними силами.
Виконавча рада ОЗХЗ на сесії у липні 2020 року прийняла рішення, згідно з яким Сирія мала протягом 90 днів надати до Технічного секретаріату ОЗХЗ вичерпний матеріал щодо своєї програми хімічної зброї. Генеральний директор ОЗХЗ у своїй доповіді у жовтні поінформував держави-учасниці, що жодних документів від Сирії після завершення визначеного періоду не надійшло.
Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі проходить 25-та сесія Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ). Через коронавірус вона поділена на дві частини.