Євросоюз ввів санкції проти вісьмох сирійських міністрів

Рада ЄС ухвалила рішення включити ще вісім міністрів сирійського режиму до переліку персон, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи Європейського Союзу у зв’язку із подіями в Сирії.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Це рішення доводить до 288 загальну кількість осіб, проти яких застосовується заборона на подорожі та заморожування активів. Також суб’єктами заморожування активів є 70 установ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, санкції поширені на 8 міністрів, які були нещодавно призначені до уряду Сирії.

Відповідне рішення оприлюднене 6 листопада в офіційному журналі ЄС.

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Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції проти сирійського режиму у 2011 році, у відповідь на жорстокі репресії проти населення країни. Під санкції потрапили люди та установи, які були близькими до режиму та отримували вигоду від триваючої війни. Додаткові обмежувальні заходи ЄС передбачають заборону на імпорт сирійської нафти, на здійснення певних інвестицій, заморожування активів Центробанку Сирії на території ЄС, обмеження на експорт обладнання і технологій, які можуть використовуватися для внутрішніх репресій або для контролю над інтернетом або телефонним зв’язком.

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Євросоюз щороку переглядає запроваджені обмежувальні заходи та ухвалює рішення щодо їх продовження. При цьому ЄС продовжує докладати зусилля для пошуку мирного рішення конфлікту в Сирії на основі Резолюції РБ ООН 2254 та Женевського комюніке 2012 року.