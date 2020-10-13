Боррель назвав передчасною ініціативу РФ щодо повернення сирійських біженців

Євросоюз вважає передчасною ініціативу РФ провести наступного місяця конференцію у Дамаску, присвячену поверненню сирійських біженців на батьківщину.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі хотіли б, щоб біженці повернулися до домівок. Але це повернення має бути безпечним, добровільним та гідним, відповідно до параметрів, що визначені Агентством ООН у справах біженців. Умови в самій Сирії не відповідають цим мінімальним вимогам, я думаю, що всі з цим погоджуються. З цим також погодилися всі учасники 4-ї Брюссельської конференції щодо Сирії та регіону, яку я мав честь очолювати наприкінці червня. Таким чином, ми вважаємо російську ініціативу передчасною», - зазначив Боррель.

При цьому він указав, що такі структури як Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Організація у справах біженців мають бути повною мірою залучені до цих ініціатив у майбутньому.

«Ми не заперечуємо важливість зусиль для повернення біженців, але це має відбуватися на основі погоджених принципів та у тісній координації з ООН», - додав Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, в російських медіа з’явилася інформація, що РФ і Сирія планують організувати у Дамаску конференцію щодо повернення біженців «з метою залучення до гуманітарних акцій на території Сирії різних держав та міжнародних організацій». Зокрема, організатори акції, на якій планується озвучити «кроки САР та РФ для відновлення Сирії», оголосили про намір залучити ООН і ЄС.

Фото: EU/EP