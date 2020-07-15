Росія просуває в ООН подвійні стандарти, які позбавляють миру мільйони людей – Кислиця

Росія лише на прикладі агресії проти України та дестабілізації обстановки в Сирії продемонструвала в Раді безпеки ООН, як легко вона вдається до подвійних стандартів, які коштують життя й миру для мільйонів людей.

Про це сказав в інтерв'ю Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Лише минулого тижня російська делегація в ООН двічі продемонструвала, як легко вона нехтує мільйонами життів простих людей. Маю на увазі два російських вето на проєкти резолюцій Радбезу про Транскордонний механізм постачання гуманітарних вантажів у Сирію, від якого залежить життя 2,8 млн сирійців", - зазначив український дипломат.

Кислиця пояснив, що формально Росія звинуватила транскордонний механізм у порушенні суверенітету Сирії, бо він дозволяє надавати допомогу через кордон із сусідніми країнами без дозволу сирійської влади.

"Росія зробила все, щоби з чотирьох пунктів пропуску вантажів залишився лише один", - уточнив Кислиця.

Неформальний же привід блокування резолюції полягав у тому, щоби допомогти режиму Башара Асада самому вирішувати, кому дістанеться гуманітарна допомога, а кому ні, щоби змінити баланс сил у регіоні на свою користь.

"Це класичний приклад подвійних стандартів. Адже слова російських дипломатів в ООН про "суверенітет" у Сирії красномовно розходяться із діями Росії на сході України, куди регулярно відправляються так звані "гуманітарні конвої" без згоди й контролю української влади", - наголосив Кислиця.

Як повідомлялося, минулого тижня Росія разом з Китаєм заблокувала проєкт резолюції в РБ ООН, який дозволяв постачання до Сирії гуманітарної допомоги через два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною. Офіційний Вашингтон у цьому зв'язку виступив із ініціативою "підняти ціну" РФ і Китаю за підтримку режиму Асада в Сирії.