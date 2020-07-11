Україна розглядає можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбас - Резніков

Миротворча місії ОБСЄ досі не вводилася жодного разу, проте в нинішніх умовах не варто боятися нестандартних рішень.

Так віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю виданню «Главком» пояснив свої слова щодо можливої миротворчої місії ОБСЄ на Донбасі, які викликали певний резонанс.

"Можливість введення миротворчих сил ОБСЄ тільки передбачена документами, які регулюють діяльність цієї організації, але на практиці цього ніколи не було. Проте світ змінився і ми живемо за нових обставин, маючи ситуацію з гібридною війною. Світ змінився через коронавірус, початок агресії з боку РФ, на яку ніхто не розраховував в 2014 році, і багато чого іншого. Тому не треба боятися думати про пошук нових, нестандартних рішень, які раніше ніколи не робилися", - сказав він.

За словами Резнікова, варіант із запровадженням миротворчої місії ООН більш відомий і застосовувався на практиці. Тут можливі місії «створення миру» та «підтримання миру».

«Створення миру» – по суті, силові акції, які є дуже малоймовірними на тих територіях. А от «підтримання миру» цілком можливе за умови, якщо Радбез ООН погодиться. Спочатку буде направлена оціночна місія, і після цього прийняте остаточне рішення, бо це люди, фінанси і так далі», - зазначив віцепрем’єр-міністр.

Щодо миротворців ОБСЄ, то, за словами Резнікова, хто може брати участь у такій місії – це питання мандату ОБСЄ.

"Або ж тоді треба ставити питання – чи ми довіряємо ОБСЄ в цілому, чи ні. Якщо ні, то якій міжнародній інституції ми довіряємо? Іншої немає. Тому не треба нічого боятися, треба шукати нестандартні рішення, інакше ми не вийдемо з цього замкнутого кола", - заявив Резніков.

Він нагадав, що учасниками ОБСЄ є всі країни Європи, зокрема Україна і Росія, та США. "Серед представників місії ОБСЄ, з якими я стикаюся під час Мінського процесу, я не бачив жодного росіянина, рівно як і українця. Бо це просто було б нелогічно на території військового збройного конфлікту за участю РФ на території України", - зауважив урядовець.

Як повідомлялося, нині на Донбасі працює Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всій території Донбасу.

У відповідь на це президент РФ Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці мають перебувати на лінії розмежування - "і ні на жодних інших територіях".