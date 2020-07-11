Окупанти 18 разів за добу порушили "тишу", є загиблий та поранені

10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, ще одну порушення окупанти здійснили цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю... За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. На підступах до Новотошківського та Новолуганського, окрім цього калібру, противник здійснив обстріли ще й з 82-х мм мінометів. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор залучив протитанковий ракетний комплекс.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. А на підступах до Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню — у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає, додали у штабі.