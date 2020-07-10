Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї, троє бійців поранені

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"10 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки. З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутора Вільний та Оріхового. Крім того, впродовж дня окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник двічі вів вогонь, задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Невельського.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.