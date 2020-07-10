Під Новолуганським поранені двоє військових - окупанти стріляли з мінометів

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм.

Як повідомляє пресцентр ООС, одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту.

“Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

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Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь, зазначили у штабі ООС.