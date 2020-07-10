Під Авдіївкою поранили українського військового
Укрінформ
Під Авдіївкою отримав вогнепальне осколкове поранення український військовий.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.
"Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення", - зазначається у повідомленні.
Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.
Стан здоров’я пораненого задовільний.
Фото: mil.gov.ua