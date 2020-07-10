Під Авдіївкою поранили українського військового

Під Авдіївкою отримав вогнепальне осколкове поранення український військовий.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення", - зазначається у повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Стан здоров’я пораненого задовільний.

Фото: mil.gov.ua