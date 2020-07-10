Окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів, втрат немає

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Окупанти застосували при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського ворог п’ять разів відкривав вогонь по українських захисниках. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. Із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник здійснював обстріли позицій Об'єднаних сил на підступах до Причепилівки.

Ще один факт ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня українські оборонці поранили двох загарбників.

Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.