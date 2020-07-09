Росія вимагає змінити законопроєкт про особливий статус Донбасу - учасник ТКГ

Російська сторона в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях затягує процес переговорів і вимагає виключити преамбулу з законопроекту про особливий статус Донбасу.

Про це у Facebook повідомив учасник делегації в ТКГ журналіст Денис Казанський.

"У ході обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною вкотре не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, не кажучи вже про інші принципові статті, за якими навряд чи можливо в принципі домовитися ... Росіяни ж вимагають скоротити преамбулу і прибрати з неї згадку про повернення та реінтеграцію переселенців", - написав він.

За його словами, російська сторона вимагає виключити з документа конкретний фрагмент: "З метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій".

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"Тобто, РФ і її бойовики практично прямим текстом вимагають викреслити 1,5 млн людей, які виїхали. І зрозуміло чому. Вони бояться самого факту нашого існування, адже ми псуємо їх пропагандистську картинку. Вони бояться повернення проукраїнськи налаштованого населення, яке з самого початку не визнавало жодних "ЛДНР", - зазначив журналіст.

Казанський також повідомив, що зі свого боку він пропонує додати в закон додаткову статтю щодо компенсацій вимушеним переселенцям, які втратили в ОРДЛО майно і житло: "Заплатити їх, звичайно, мають ті люди, які брали участь у цих захопленнях, і завдали законослухняним громадянам шкоди. Найближчим часом обговоримо це питання".

Крім того, представник української делегації в ТКГ зазначив, що після кількох засідань групи стає очевидно, що "всіляко гальмує і заводить у глухий кут цей процес саме російська сторона".

"Практично всі пропозиції, які висуває Україна, Росією та її сателітами не приймаються і блокуються", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке вже традиційно проходило у форматі відеоконференції.