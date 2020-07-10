Наєв про можливе вторгнення РФ з Криму: Окупанти не готували ударного угруповання

Уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим наразі немає ударного угруповання російських військ, всі підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації.

Про це Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Стан справ на таврійському напрямку такий, що Збройними силами України посилено всі види розвідки. Також в посиленому режимі ведеться розвідка всіма органами України, які мають на це повноваження. Щоденно здобуваються відомості про Збройні сили Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відстежуються до деталей: стан, положення тих підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території в Криму, дії щодо нашого Північно-кримського каналу. Повністю відстежується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів з територіальної частини РФ. І нинішній стан такий, що наразі ворог не підготував наступальне ударне угруповання. Його підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації", - повідомив Наєв.

Він також поінформував, що уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим перебуває невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ, які ведуть спостереження за українськими військовими, дислокованими на Херсонщині.

"Наразі безпосередніх загроз щодо наступу Збройних сил РФ на Херсонську область не виявлено", - повідомив командувач.

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