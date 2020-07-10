Данілов каже, що в окупованому Криму немає проблем з водою для населення

Данілов каже, що в окупованому Криму немає проблем з водою для населення

Відео
Укрінформ
В окупованому Росією Криму достатньо води для того, щоб нею користувалося населення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі програми «Право на владу».

"Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна — там обов'язково буду українська вода", — зазначив він.

Читайте також: Херсон звернеться до влади, щоб не допустила подачі води в окупований Крим

"До того часу поки Крим не український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивав свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечені на 100%", - додав він.

Нагадаємо: 18 травня перший заступник глави української делегації в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков зазначав, що Україна не постачатиме воду до окупованого Криму, поки він перебуватиме під контролем Росії.

Читайте також: Кулеба: Відсутність води у Криму — це наслідок дій РФ як країни-окупанта

Також про це 11 червня заявив Прем'єр Денис Шмигаль, додавши, що зараз це питання на порядку денному не стоїть.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-