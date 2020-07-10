Данілов каже, що в окупованому Криму немає проблем з водою для населення

В окупованому Росією Криму достатньо води для того, щоб нею користувалося населення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі програми «Право на владу».

"Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна — там обов'язково буду українська вода", — зазначив він.

"До того часу поки Крим не український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивав свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечені на 100%", - додав він.

Нагадаємо: 18 травня перший заступник глави української делегації в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков зазначав, що Україна не постачатиме воду до окупованого Криму, поки він перебуватиме під контролем Росії.

Також про це 11 червня заявив Прем'єр Денис Шмигаль, додавши, що зараз це питання на порядку денному не стоїть.