Херсон звернеться до влади, щоб не допустила подачі води в окупований Крим
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я саме був суб’єктом подання цього звернення, я дякую, сьогодні депутати підтримали. Знаєте, дійсно, є певна насторога, тому що наші можновладці коментують стосовно того, що давайте розглянемо варіанти, може дамо водичку, але за гроші… Не можна сьогодні сприяти окупантам», - зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.
У зверненні, що адресоване Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру, його автори, зокрема, закликають негайно зробити офіційні заяви, якими покласти край всім інсинуаціям на цю тему, раз і назавжди заперечити можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом в окупований Крим, а також будь-які інші господарські відносини з окупованою територією.
Депутати міської ради також вимагають ухвалити закон, в якому передбачити, що публічні заклики відновити постачання електроенергії та води на окуповану територію АР Крим, до відновлення територіальної цілісності України, будуть вважатися кримінальним злочином.
Звернення підтримали 32 депутати, які були присутні у залі, 10 депутатів не голосували, озвучив міський голова.
Як повідомляв Укрінформ, херсонські активісти вимагають від керівництва країни зробити офіційні заяви, заперечивши можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом води до окупованого Росією Криму.