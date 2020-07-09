Херсон звернеться до влади, щоб не допустила подачі води в окупований Крим

Херсонська міська рада на сесії 9 липня підтримала звернення до керівництва країни, вимагаючи офіційних заяв, що покладуть край всім інсинуаціям на тему водопостачання в окупований Крим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я саме був суб’єктом подання цього звернення, я дякую, сьогодні депутати підтримали. Знаєте, дійсно, є певна насторога, тому що наші можновладці коментують стосовно того, що давайте розглянемо варіанти, може дамо водичку, але за гроші… Не можна сьогодні сприяти окупантам», - зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

У зверненні, що адресоване Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру, його автори, зокрема, закликають негайно зробити офіційні заяви, якими покласти край всім інсинуаціям на цю тему, раз і назавжди заперечити можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом в окупований Крим, а також будь-які інші господарські відносини з окупованою територією.

Депутати міської ради також вимагають ухвалити закон, в якому передбачити, що публічні заклики відновити постачання електроенергії та води на окуповану територію АР Крим, до відновлення територіальної цілісності України, будуть вважатися кримінальним злочином.

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Звернення підтримали 32 депутати, які були присутні у залі, 10 депутатів не голосували, озвучив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, херсонські активісти вимагають від керівництва країни зробити офіційні заяви, заперечивши можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом води до окупованого Росією Криму.