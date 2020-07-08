Amazon покарали за надання послуг у Криму

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про нарахування штрафу понад $134 тис. проти компанії Amazon через порушення нею санкцій США, у тому числі шляхом надання послуг у Криму, Сирії й Ірані.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну, оприлюдненому в середу.

"Компанія Amazon.com, Inc. ("Amazon"), зареєстрована в місті Сієтл, штат Вашингтон, яка забезпечує роздрібну торгівлю, електронні продажі та цифрові послуги мільйонам клієнтів по всьому світу, погодилася заплатити $134 523 для врегулювання потенційної цивільноправової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнили в американському відомстві, Amazon "поставляла товари та послуги" особам, які перебувають під санкціями OFAC; особам, які знаходяться в регіонах або країнах під санкціями, у тому числі, в Криму, Ірані й Сирії; а також особам, які перебувають або працюють у закордонних представництвах країн, проти яких введені санкції OFAC.

Крім того, зазначається, що компанія Amazon не повідомила вчасно про кілька сотень транзакцій, які підпадають під обмеження загальної ліцензії OFAC.

Водночас, у відомстві визнали, що порушення Amazon були неочевидними, а також були добровільно розкриті самою компанією, що відображає відносно невелика сума штрафу, виставлена мінфіном США.