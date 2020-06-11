Amazon заборонила технологію розпізнавання облич для поліції США

Компанія Amazon на один рік заборонила поліції США використовувати її технологію розпізнавання обличчя.

Про це повідомляється у блозі компанії.

«Ми впроваджуємо однорічний мораторій на використання поліцією технології розпізнавання обличчя від Amazon», - йдеться у заяві.

У Amazon виступають за посилення правил використання подібних систем і чекають від Конгресу США розробки нових норм контролю. Компанія сподівається, що уряд США протягом року зможе розробити такі правила.

При цьому Amazon готова допомогти, якщо це буде потрібно.

Водночас компанія дозволяє використовувати технологію організаціям, що займаються пошуком зниклих дітей, допомагають жертвам торгівлі людьми та воззʼєднанню сімей.

Раніше компанія IBM оголосила про повне припинення розробки технологій розпізнавання обличчя.

Такі рішення зумовлені посиленням тиску на компанії після смерті від рук поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті.

Технологія розпізнавання обличчя вже деякий час піддається критиці. Дослідження показують, що більшість алгоритмів мають велику вірогідність неправильно ідентифікувати обличчя темношкірих людей та інших представників меншин, на відміну від білих людей.

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«IBM твердо виступає проти і не буде потурати використанню будь-яких технологій, включно з технологією розпізнавання осіб, пропоновану іншими постачальниками, для масового спостереження, расового профілювання, порушень основних прав і свобод людини або будь-яких цілей, які йдуть всупереч основним принципами нашої політики довіри і прозорості», - заявив генеральний директор IBM Арвінд Крішна.

Нагадаємо, Сполучені Штати охопили масові акції протестів після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Фото: gizmonews.ru