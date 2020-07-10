Донбас: ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення військової техніки біля лінії зіткнення

СММ ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки поблизу лінії зіткнення та у житлових районах.

Про це заявив глава СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік на засіданні Постійної ради ОБСЄ дистанційно з Києва, повідомляє пресслужба місії.

"Місія констатувала п’ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної біля лінії зіткнення, зокрема у житлових районах і поблизу них. Періоди високої напруженості супроводжувалися спалахами насильства, що призводило до збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з-поміж яких 21 — унаслідок обстрілів", - заявив Чевік.

Місія також зафіксувала понад 1 300 порушень режиму припинення вогню із застосуванням озброєння, що мало бути відведене згідно з Мінськими угодами, в період із 4 квітня до 20 червня.

Як повідомив голова місії, за той самий період також підтверджено пошкодження внаслідок бойових дій 40 громадських і приватних об’єктів, як-от життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, шкіл, церков, будинків. Він закликав сторони відвести озброєння та ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах та поблизу них з обох боків лінії зіткнення.

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"Становище цивільного населення додатково ускладнюється тим, що контрольні пункти в’їзду-виїзду закриті через заходи, що їх вживають у зв’язку з пандемією Covid-19. Як наслідок, люди не мають змоги забрати власні пенсії або позбавлені медичного лікування", — відзначив Чевік.

Голова місії також зауважив, що свободу пересування СММ в непідконтрольних урядові районах в останні кілька місяців обмежували дедалі більше, у результаті чого спостерігачі не мали змоги потрапити до цих районів.

"Я засуджую серйозні інциденти, які й далі трапляються зі співробітниками та технічними засобами Місії", - відмітив він.

Чевік також повідомив, що в червні було знищено три комплекси камер спостереження СММ, а безпілотні літальні апарати місії "щодня потрапляють під обстріли зі стрілецької зброї та зазнають впливу радіоперешкод".