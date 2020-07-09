В ОБСЄ підтвердили введення російської валюти на окупованому Донбасі

Координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Ульріх Бранденбург підтвердив введення російської валюти в окупованих районах Донбасу.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 9 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Бранденбург підтвердив на неофіційному брифінгу 8 червня введення російської валюти в окупованих районах Донбасу", - зазначив Цимбалюк.

Він нагадав, що раніше СММ ОБСЄ підтвердила рішення окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську встановити російську як єдину "офіційну" мову, що передбачає вилучення української мови з навчальних програм з вересня 2020 року.

"За останні кілька місяців ми стали свідками ряду кроків Росії, спрямованих на подальше поглиблення розриву між контрольованими урядом та тимчасово окупованими районами Донбасу, що підриває майбутні перспективи реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України. Триваюча так звана "паспортизація" та залучення власників цих незаконно виданих російських паспортів до голосування за поправки в конституцію РФ стало черговим серйозним порушенням суверенітету України", - заявив Цимбалюк.