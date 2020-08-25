Мирні переговори щодо Сирії зірвалися через COVID-19 в учасників

Перемовини щодо мирного врегулювання у Сирії, які проходять у Женеві, довелося припинити через кілька годин після початку – у трьох учасників виявили коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Зокрема, за даними спецпредставника ООН з Сирії Геїра Педерсена, COVID-19 виявлений у трьох членів сирійського конституційного комітету, лише через кілька годин після початку переговорів.

Участь в переговорах у Женеві під егідою ООН беруть по 15 представників сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства. Вони входять до складу Конституційного комітету Сирії, який загалом складається зі 150 делегатів. Цей комітет покликаний розробити проєкт Основного закону країни.

Конституційний комітет був заснований у вересні 2019 року, нагадує DW. Він провів перше засідання в жовтні. Другий раунд не відбувся через суперечки щодо порядку денного, а згодом переговори були припинені через пандемію COVID-19.

Як відомо, війна у Сирії триває з 2011 року. Її жертвами стали сотні тисяч мирних людей, мільйони сирійців були змушені залишити домівки.