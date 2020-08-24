Сирія знеструмлена через вибух газопроводу - влада заявляє про теракт

У Сирії сталося відключення електропостачання в результаті вибуху на Арабському газопроводі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами міністра енергетики, вибух на газопроводі між містами Ад-Думайр і Адра, що на північний захід від столиці Дамаска, став результатом «терористичної атаки». Додаткових подробиць міністр не надав.

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Вибух викликав відключення електрики по всій країні. За словами міністра енергетики, в регіонах подача електроенергії поступово відновлюється. У столицю електрику вже повернули.