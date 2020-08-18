У Сирії під час вибуху загинув російський генерал

Російський генерал-майор загинув у Сирії в результаті вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на міністерство оборони РФ.

"У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув військовий радник", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російська автоколона поверталася "після проведення гуманітарної акції" за 15 км від міста Дейр ез-Зор, що на північному сході Сирії, коли на узбіччі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Було поранено трьох російських військовослужбовців, і в ході евакуації старший військовий радник у званні генерал-майора помер від важких поранень.

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У Міноборони РФ вже пообіцяли представити загиблого до державної нагороди.

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