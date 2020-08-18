У Сирії під час вибуху загинув російський генерал
Укрінформ
Російський генерал-майор загинув у Сирії в результаті вибуху.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на міністерство оборони РФ.
"У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув військовий радник", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російська автоколона поверталася "після проведення гуманітарної акції" за 15 км від міста Дейр ез-Зор, що на північному сході Сирії, коли на узбіччі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Було поранено трьох російських військовослужбовців, і в ході евакуації старший військовий радник у званні генерал-майора помер від важких поранень.
У Міноборони РФ вже пообіцяли представити загиблого до державної нагороди.
Фото: EPA / Vostock-photo