Канада ще на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни іноземних громадян ще на два місяці, до 21 січня.

Про це заявили у Міністерстві громадської безпеки Канади, повідомляє Укрінформ.

“Канада до 21 січня 2021 року продовжила дію Наказу про обов’язкову ізоляцію та тимчасові обмеження на перетин кордон усіма подорожувальниками, які хочуть потрапити до Канади з території будь-якої країни, окрім США”, - йдеться у пресрелізі.

При цьому приїжджих з території США не пускатимуть до Канади принаймні до 21 грудня 2020 р., після чого обмеження можуть бути подовжені.

Як повідомлялося, вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу її дія регулярно подовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних жителів Канади тощо.

Водночас громадяни й постійні жителі Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 63 272 448 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 469 040 летальних, одужали 43 760 432 людини.