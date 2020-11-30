Канада перевірила на COVID-19 третину населення

У Канаді медичну перевірку на коронавірус пройшли 11 412 572 особи, що становить 30% від загальної чисельності населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає кореспондент Укрінформу.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у третьому кварталі 2020 року становило 38 005 238 осіб.

Як зазначається, з усіх проведених тестів лише 370 278 виявилися позитивними, з них понад 141 тисячу - у провінції Квебек. Станом на вечір неділі недуга забрала життя 12 032 канадців, хворіють наразі 63 835 осіб, а одужали від початку пандемії понад 294 тис. інфікованих.

Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зросла й у деяких регіонах влада була змушена поновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

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Канада у березні закрила кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня наступного року.

За даними Worldometer, у світі виявлено 63 272 448 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 469 040 летальних, одужали 43 760 432 людини.