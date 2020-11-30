Канада продовжила самоізоляцію для іноземців

Обмеження на в'їзд до Канади з більшості країн, введені через поширення коронавирусу, будуть продовжені до 21 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє уряд країни.

Людям, що прибувають з усіх країн, крім США, потрібно буде ізолюватися по прибуттю на 14 днів.

Схожі обмеження для громадян США діють до 21 грудня. Уряд Канади не став їх продовжувати, але допустив можливість їх продовження в майбутньому.

Коронавірус в Канаді зафіксований у 373 тис. Чоловік. Загальна кількість випадків зараження коронавірусів в світі перевищило 62 млн.