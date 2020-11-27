У Канаді на COVID-19 перехворіли понад 350 тисяч людей

Від початку глобальної пандемії у березні кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 350 тисяч.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір четверга на території Канади було виявлено 353 097 людей, інфікованих COVID-19, однак 280 923 з них вже повністю видужали й наразі в країні залишається 60 375 активних випадків перебігу хвороби.

Водночас недуга забрала 11 799 життів, тобто смертність становить близько 3,2%.

У країні було проведено 11 169 813 тестів на COVID-19, відповідно понад 96% людей отримали негативний результат.

Близько 40% від загальної кількості інфікованих (136 894 особи) проживає у провінції Квебек, з них майже 50 тисяч - у Монреалі, найбільшому місті провінції.

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COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 3603 особи, тобто близько третини усіх летальних випадків Канади.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася й у деяких регіонах країни влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Утім, наразі закладам системи охорони здоров’я Канади вдається опановувати наплив хворих, як і будинкам для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 13,2 мільйона хворих й зареєстрували понад 269 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця листопада.