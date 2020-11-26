В Італії зафіксували вже понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Протягом останніх 24 годин в Італії було зареєстровано 29 003 нових випадки коронавірусу. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби COVID-19 з початку пандемії вже перевищила півтора мільйона - 1 509 875 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
Протягом останньої доби 822 пацієнти з COVID-19 померли.
Виписані з лікарень або одужали станом на сьогодні 661 180 осіб, що на 24 031 більше, ніж попередньої доби.
Станом на 26 листопада у світі зареєстрували 61 089 800 випадків коронавірусу, зокрема 1 433 279 летальних випадків, а 42 288 487 осіб видужали.
Фото з сайту ansa.it