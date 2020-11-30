Італійцям заборонять зустрічати Новий рік на вулиці

В Італії заборонять виходити з дому для вуличного святкування новорічної ночі з огляду на національний карантин.

Про це заявив міністр із регіональних питань Італії Франческо Бочча, передає Укрінформ із посиланням на dpa international.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи послабить італійський уряд карантин 31 грудня, міністр наполіг на перебуванні італійців усередині в будинках.

«Чи будуть новорічні святкування? Ми святкуємо вдома», - заявив міністр.

За словами Бочча, якщо уряд вирішить обмежити перебування людей на вулиці в рамках певних годин, то «ми повертаємося додому незалежно від того, що хочемо зробити».

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Наразі Італія у підготовці до різдвяного сезону вирішує питання полегшення деяких обмежень в умовах локдауну, введеного урядом 4 листопада.

Зокрема, збираються обговорити дозвіл відвідання різдвяної служби, пом’якшення обмежень щодо міжрегіонального пересування задля відвідання родичами своїх родин, а також можливість проведення лижних канікул.

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За даними порталу Worldometer, в Італії зареєстровано 1 585 178 випадків коронавірусу, зокрема 54 904 летальних.

У світі станом на 30 листопада зафіксовано 63 181 334 випадки зараження коронавірусом, 1 467 245 людей померли, одужали 43 689 804.