Греція звинуватила Туреччину в підриві згуртованості НАТО

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що поведінка Туреччини є не лише фактором дестабілізації у регіоні Східного Середземномор’я, але й підриває згуртованість альянсу НАТО у критичний момент.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу 1-2 грудня, повідомляє Orthodox Times.

Урядовець також наголосив, що дії Туреччини суперечать основним принципам та цінностям Альянсу, таким як верховенство права, права людини тощо.

У Альянсі зазначають, що єдність та злагодженість НАТО є надзвичайно важливими для всіх держав-членів, які повинні поважати основоположні принципи, якими керується Організація.

Як повідомлялося, Європейський Союз оголосив 6 листопада про рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною, як йдеться у рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Згаданий санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність з Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

У Туреччини та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні з залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.