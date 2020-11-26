ЄС має негайно вжити додаткових заходів проти режиму Лукашенка та його оточення – євродепутати

Євросоюз має негайно вжити жорстких заходів не лише проти режиму в Білорусі, а й щодо пов'язаних з ним приватних і державних підприємств та найближчого оточення Олександра Лукашенка.

Така думка була домінуючою під час пленарного обговорення в Європарламенті проєкту резолюції «Про порушення прав людини в Білорусі та вбивство Романа Бондаренка», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зауважила розробниця документа депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубель, саме Лукашенко несе головну відповідальність за вбивство Бондаренка.

«Саме він (Лукашенко – ред.) має відповісти за сотні політичних в’язнів, більше 20 тисяч незаконно затриманих людей, за кожного з білоруських мирних громадян, які були викрадені, побиті, зґвалтовані, пройшли через тортури й приниження. Він особисто відповідає за поширення брехні про Бондаренка і за переслідування згодом хоробрих лікаря і журналіста, які наважилися розкрити його брехню. За іронією, він також є відповідальним за пробудження демократичного духу і громадянської відповідальності в білорусах», - сказала депутат Європарламенту.

Читайте також: Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Лукашенка

Вона зауважила, що до кола імовірних убивць Бондаренка належить голова Федерації хокею Білорусі. Тож, на думку європейського політика, чемпіонат світу з хокею у 2021 році не має відбуватися в цій країні.

«Ми маємо підтримати боротьбу білорусів шляхом включення до санкційного списку найближчого оточення Лукашенка, будь-яка допомога міжнародних донорів для режиму Лукашенка має бути негайно зупинена. Маємо запровадити цільові санкції проти енергетичного та хімічного секторів. Ті люди, які були змушені залишити Білорусь, мають знайти притулок в ЄС, візові вимоги для них мають бути спрощені або взагалі скасовані. ЄС має надалі мобілізувати міжнародну спільноту для делегітимізації Лукашенка, щоб "площа Змін", де Бондаренко був побитий до смерті, стала символом демократичних змін у країні та перемоги над диктатурою», - наголосила фон Крамон-Таубель.

Своєю чергою депутат Європарламенту Радослав Сікорський закликав негайно запровадити проти режиму Лукашенка європейський аналог «Акта Магнітського» - механізм швидких санкцій, який буде спрямований проти основ режиму.

«Хай що ми робитимемо, ми не повернемо до життя Романа Бондаренка. Ми також не маємо ілюзій, що режим Лукашенка звільнить політичних в’язнів. Але наші негайні дії можуть дати надію народу Білорусі. Ми, у Польщі, пам’ятаємо безнадійні роки надзвичайного стану у 1980-ті рокі. Але я переконаний, що одного дня Білорусь також буде вільною, і білоруські представники будуть засідати тут разом з нами, у цьому парламенті», - зауважив політик.

Водночас депутат Пятрас Ауштрявічюс наголосив, що будь-яке зволікання з боку ЄС у застосуванні жорстких обмежувальних заходів проти режиму Лукашенка може мати наслідком продовження репресій та загибель ще багатьох людей.

«Ми маємо підтримати зусилля із документування та розслідування злочинів режиму Лукашенка і працювати разом із міжнародними установами, щоб притягнути винних до відповідальності. Наші санкції мають бути спрямовані проти компаній та олігархів, пов’язаних із режимом Лукашенка», - сказав він.

При цьому депутат Андрюс Кубілюс назвав дії білоруського режиму «внутрішнім тероризмом». «Шістьох людей убито, включаючи Романа Бондаренко, сотні політичних в’язнів кинуті за грати за участь у протестах усього за три місяці після дня виборів. Що нам потрібно робити з режимом Лукашенка? Теж саме, що ми робили з іншими терористичними режимами», - заявив європейський політик.

На його переконання, необхідно запровадити жорсткі економічні санкції проти приватних та державних компаній, важливих для режиму Лукашенка, ввести обмеження на операції SWIFT, залучити до розслідування злочинів Міжнародний трибунал тощо.

«Покарання у вигляді санкцій має бути спрямоване не лише проти терористичного режиму як такого, а й проти тих, хто підтримує терористів. Кремль має знати: якщо він буде продовжувати підтримувати терористичний режим Лукашенка, санкції будуть застосовані також і проти Кремля», - зауважив Кубілюс.

Як повідомлялося, ЄС вже запровадив два блоки санкцій щодо 55 офіційних осіб Білорусі та оголосив підготовку третього пакету санкцій, який включатиме, окрім фізичних осіб, найближче оточення Лукашенка та підприємства й установи, на які спирається його режим.

Читайте також: Рада міністрів ЄС готує третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму відбулася в країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів та жорстоко побили.