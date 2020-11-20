Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Лукашенка

Україна та ще шість країн приєдналися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля на сайті Ради ЄС.

«Рішенням Ради додано 40 осіб до переліку осіб та суб’єктів, на яких застосовуються обмежувальні заходи, наведені у Додатку до Рішення 2012/642 / CFSP», - йдеться у повідомленні.

Санкції були введені у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів у Білорусі і порушенням прав людини.

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Як зазначається, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС.

Як повідомлялося, ЄС вже увів два блоки санкцій у відношенні офіційних осіб Білорусі. У "чорному списку" перебувають понад 50 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд до країн ЄС, а їхні рахунки в європейських банках заморозять.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму відбулася в країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів та жорстоко побили. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста. За даними правозахисного центру «Весна», під час цих акцій протесту минулої неділі були затримані 1279 осіб.