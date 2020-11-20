Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Лукашенка

Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Лукашенка

Укрінформ
Україна та ще шість країн приєдналися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля на сайті Ради ЄС.

«Рішенням Ради додано 40 осіб до переліку осіб та суб’єктів, на яких застосовуються обмежувальні заходи, наведені у Додатку до Рішення 2012/642 / CFSP», - йдеться у повідомленні.

Санкції були введені у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів у Білорусі і порушенням прав людини.

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Як зазначається, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС.

Як повідомлялося, ЄС вже увів два блоки санкцій у відношенні офіційних осіб Білорусі. У "чорному списку" перебувають понад 50 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд до країн ЄС, а їхні рахунки в європейських банках заморозять.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму відбулася в країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів та жорстоко побили. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста. За даними правозахисного центру «Весна», під час цих акцій протесту минулої неділі були затримані 1279 осіб.

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