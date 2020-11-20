Країни Балтії розширили список санкцій проти Білорусі

Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції ще проти 28 осіб, причетних до насильства у Білорусі.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Твіттері, передає Укрінформ.

«У координації з Латвією та Естонією Литва внесла до списку санкцій ще 28 осіб, причетних до насильства проти протестувальників у Білорусі, у тому числі до смерті Романа Бондаренка. Якщо жорстокість не зупиниться, ми розширимо санкції», - заявив глава МЗС Литви.

Зазначеним особам буде заборонений в'їзд на територію країн Балтії.

Раніше глави МЗС країн ЄС домовилися ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів у Білорусі і за жорстокі розгони акцій протесту. Однак санкційний список наразі не сформований. Естонія, Латвія і Литва зі своєї ініціативи ввели санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську ввечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі особи в масках викрали з так званої площі Змін. Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений у лікарню, де і помер. Після цього в Білорусі розпочалися акції пам'яті активіста.

У Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.