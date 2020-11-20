Естонія закликала ввести санкції проти підприємств, які підтримують Лукашенка

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав доповнити список санкцій ЄС підприємствами, що підтримують режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, чию легітимність не визнає Євросоюз і Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі МЗС Естонії.

"Смерть 31-річного Романа Бондаренка, який загинув у результаті жорстких дій сил безпеки Білорусі, вимагає відповіді. Винних у цій трагедії необхідно притягнути до відповідальності, і ми закликаємо держави ЄС встановити додаткові санкції щодо білоруських чиновників. Підприємства, що підтримують режим Лукашенка, варто додати до списку санкцій", - заявив Рейнсалу.

За його словами, напружена обстановка у Білорусі триває вже понад сто днів, і тиск влади на мирних протестувальників став більш жорстким.

Рейнсалу зазначив, що у зв'язку з цим Естонія спільно з Бельгією, Німеччиною, Францією і Великою Британією порушила минулого тижня питання про підсумки виборів у Білорусі у Раді безпеки ООН.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі особи в масках викрали з так званої «площі Змін». Через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений у лікарню, де і помер. Після цього в Білорусі розпочалися акції пам'яті активіста.

У Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: EPA-EFE