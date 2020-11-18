У Білорусі вже 126 політв'язнів - правозахисники

«Серед тих, хто потрапив під репресії - колишні і нинішні студенти, прихильники ЗБС: Ксенія Сиромолот, Алана Гебремаріам, Єгор Канецький, Яна Арабейко і Кася Будько», - йдеться в заяві.

За словами правозахисників, вони розглядають переслідування членів ЗБС як прояв політичних репресій, а самих в'язнів вважають політв'язнями.

«Умисні і жорстокі репресії спрямовані режимом проти тих організацій, які співпрацюють з Координаційною радою з врегулювання політичної кризи в Білорусі, ведуть правозахисну діяльність, надають допомогу ув'язненим і жертвам репресій», - йдеться в заяві.

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Вони також вимагають негайного звільнення активістів ЗБС і всіх інших політв'язнів.

За даними Білоруського партизана, в Білорусі вже 126 політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.