У Білорусі арештували ще двох журналістів

Суд Ленінського району Мінська заарештував на 15 діб журналістку порталу TUT.by і газети «Нови Час» Олександру Квіткевич нібито за участь у несанкціонованому масовому заході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, сама журналістка брала участь у розгляді своєї справи по скайпу.

Повідомляється, що Квіткевич затримали 16 листопада після завершення на столичній площі Якуба Коласа маршу пенсіонерів, який вона висвітлювала. Її доставили до Ленінського РУВС, склали протокол за статтею 23.34 КпАП (участь у несанкціонованому масовому заході) і відправили в СІЗО на Окрестіна в Мінську.

Крім того, редактор сайту Realt.by Владислав Кулецький, затриманий 15 листопада, коли в Мінську проходила акція пам'яті активіста Романа Бондаренка, отримав 8 діб адміністративного арешту. Його прізвище з'явилося у волонтерському телеграм-каналі «Списки затриманих». Журналіст перебуває в Жодино.

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За даними асоціації, цього року білоруські журналісти в сумі вже відсиділи 900 діб арешту. В ув'язненні залишаються 20 журналістів.

Раніше стало відомо, що суд у Білорусі заарештував на 15 діб незалежну журналістку і правозахисницю "Весни" Марину Костилянченко нібито за участь у несанкціонованій ході 25 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.