У Білорусі журналістку повторно засудили на 15 діб

Суд у Білорусі заарештував на 15 діб незалежну журналістку і правозахисницю "Весни" Марину Костилянченко нібито за участь у несанкціонованій ході 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт правозахисного центру «Весна».

Зазначається, що Марина Костилянченко мала вийти на волю після 15-добового арешту в суботу, 14 листопада, о 18:30.

Але через пів години очікування під стінами СІЗО до близьких журналістки та інших затриманих з нею в кафе 30 жовтня вишли співробітники міліції і повідомили, що вони знову затримані в рамках адміністративного процесу і на волю сьогодні не вийдуть.

За словами міліціонерів, за пів години до звільнення Марини і ще п'яти осіб вони отримали рапорти від співробітників ГУБОЗіК про те, що вони нібито 25 жовтня брали участь у несанкціонованій ході в Мінську.

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Тому вони затримані для складання протоколів за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованому масовому заході).

Раніше правозахисницю "Весни" Марину Костилянченко 2 листопада суд Заводського району Мінська засудив за двома статтями КоАП: 23.34 (участь у несанкціонованому масовому заході) і 23.4 (Непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень). Суддя визнала її винною і ухвалила рішення заарештувати Марину на 15 діб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: "Радіо Свобода"