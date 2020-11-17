У Білорусі арештували кількох журналістів після акції пам'яті Романа Бондаренка

У Білорусі на 15 діб засудили фотографа видання БелаПАН Андрія Шавлюго після того, як він висвітлював акцію пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренко.

Як передає Укрінформ, таке рішення 17 листопада винесла суддя суду Московського району Ольга Малашенко, повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Шавлюго затриманий 15 листопада в Мінську під час висвітлення акції. Щодо журналіста склали протокол за статтею 23.34 КпАП (участь в несанкціонованому масовому заході). До суду він перебува в ІТТ в 1-му провулку Окрестіна.

За даними протоколу, Шавлюго нібито брав участь у пікетуванні на проспекті Пушкіна, 39, з метою висловлення незгоди з чинною владою. Андрій Шавлюго вину не визнав. За його словами, його затримали в номері готелю «Орбіта», де він проживав з 14 листопада. З цього номера він вів фото- і відеофіксацію того, що відбувалося на вулиці, виконуючи свої обов'язки журналіста. З ним знаходилися колеги Юлія Котська і Андрій Рябчик.

Повідомляється, що о 12.30 в номер зайшли троє людей у ​​спортивних костюмах і масках, представилися міліцією. Вони наказали скласти всю техніку на ліжко і обшукали номер. Співробітники ОМОНу доставили Котську, Шавлюго і Рябчика до РУВС Московського району. Там Шавлюго вказав, що не згоден з протоколом. До його затримання масових заходів на проспекті Пушкіна не було.

Свідок, журналістка БелаПАН Юлія Котська підтвердила, що була затримана в номері готелю «Орбіта» разом з колегами. Щодо неї також був складений протокол за статтею 23.34 КпАП, після чого її відпустили з Московського РУВС.

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В БелаПАН підтвердили видачу редакційного завдання Шавлюго та отримання від нього фотознімків уранці 15 листопада.

Адвокат вимагав припинити судове переслідування, але суддя винесла рішення про 15 діб арешту.

Крім того, у вівторок на 25 діб арешту було засуджено журналіста Тараса Круцкіх (Тарналицький). Це рішення ухвалив суддя суду Радянського району Мінська Сергій Шатило, повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Тараса Круцкіх затримали 15 листопада під час акції пам'яті Романа Бондаренко. Однак в БАЖ повідомляють, що він не працював на цій акції як журналіст. Проти нього склали два адміністративні протоколи - за участь в несанкціонованому масовому заході (ст. 23.34 КпАП) і за спротив міліції (ст. 23.4 КпАП).

Тарас Круцкіх (Тарналицький) співпрацює з незалежними медіа, наразі - з онлайн-ресурсом av.by.

Також, за даними Белсат, журналістку телеканалу "Белсат" засудили на 7 діб за статтями 23.34 і 23.4 КпАП РБ.

Загалом у Мінську 15 листопада було затримано 24 журналістів, частину з них згодом відпустили.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а за кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами було доставлено в лікарню, де він і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних акцій протесту було затримано 1279 осіб.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Радыё Свабода, tut.by