Латвія ввела санкції проти підозрюваних у причетності до смерті Бондаренка

Латвія запровадила санкції проти двох білорусів, яких підозрюють у причетності до смерті активіста Романа Бондаренка.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Твіттер глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення двох громадян Білорусі до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін. Цитата з класика: "Такий хокей нам не потрібен!", - написав Рінкевич.

Як повідомляє TUT.by, йдеться про главу ФХБ Дмитра Баскова і відомого кікбоксера Дмитра Шакуту - людей, схожих на Баскова і Шакуту, бачили під час побиття та затримання загиблого Романа Бондаренка.

Рінкевич також додав, що Латвія, Литва та Естонія незабаром розширять "чорні списки", включивши в них тих, хто продовжує жорстоко придушувати мирні протести в Білорусі.

Як повідомлялося, в Мінську ввечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений у лікарню, де і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

За даними правозахисного центру «Вясна», в ході недільних акцій протесту було затримано 1 279 осіб.

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Затримання проходили в багатьох містах країни, в тому числі, в Мінську, Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогорську. Більшість затриманих знаходяться в районних відділеннях міліції.

За даними «Вясни», в списку затриманих - журналісти і фотокореспонденти видань TUT.by, "Наша нива", БелаПАН, ТАСС, Белсат, Гроднолайф, Трибуна.

Разом з тим, МВС Білорусі повідомляє, що вчора по країні за порушення законодавства про масові заходи і до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поселено більш як 700 осіб.

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Всього по країні пройшло 35 протестних акцій, зазначили у відомстві.

У Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.