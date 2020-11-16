Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 1100

У ході масових акцій протесту, які пройшли у неділю в Білорусі, поліція затримала понад 1100 осіб.

Як передає Укрінформ, правозахисна організація «Вясна» станом на 0:30 наводить імена 1113 затриманих.

Більшість затриманих - мешканці Мінська. Також відомо про затримання в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогорську.

У Білорусі в неділю проходили акції протесту пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків.

Наприкінці дня в Мінську силовиками була зачищена Площа Змін, заявлена ​​кінцевим пунктом недільного маршу протесту. Крім того, комунальники прибрали всі квіти і свічки з народного меморіалу Роману Бондаренку.

Як повідомлялося, в Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: RFE/RL