«Репортери без кордонів» закликають звільнити затриманих у Білорусі журналістів

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) закликає владу Білорусі звільнити затриманих представників ЗМІ.

Про це йдеться у заяві керуючого директора RSF Крістіана Міра, розміщеній на сайті організації, передає Укрінформ.

«Наразі 23 працівники ЗМІ перебувають під арештом у в’язниці - ми закликаємо негайно звільнити їх. Народ Білорусі має право бути повністю та незалежно поінформованим про ситуацію в країні», - йдеться у заяві.

Мір наголосив, що 15 листопада під час демонстрацій у Білорусі заарештовано більше журналістів, ніж у будь-які інші вихідні раніше.

За даними Білоруської асоціації журналістів, 23 журналісти були заарештовані під час демонстрацій у Мінську, Вітебську, Гродно та інших містах. Таким чином, загальна кількість працівників засобів масової інформації, заарештованих після президентських виборів, сягнула 336 осіб, щонайменше у 60 випадках щодо них застосовували насильство, заявили у RSF.

Як повідомлялося, у Білорусі 15 листопада пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних акцій затримано 1279 осіб.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля протестів.

Фото: TUT.BY