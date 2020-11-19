Держдеп попередив Лукашенка: Час зупинити насильство
Відповідну заяву оприлюднив на офіційній твітер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун, передає Укрінформ.
«Понад 100 днів влада Білорусі чинила тривалі й грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Настав час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини та запровадити діалог з білоруським суспільством», - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових безчинств правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенку.
Нагадаємо: 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.
Тим часом у країні не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. США, Євросоюз, інші країни демократичного світу, в тому числі Україна, заявили, що не визнають його легітимності.
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