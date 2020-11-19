Держдеп попередив Лукашенка: Час зупинити насильство

Офіційний Вашингтон попередив режим в Білорусі про необхідність негайно зупинити насильство, порушення прав людини в республіці та звільнити затриманих активістів.

Відповідну заяву оприлюднив на офіційній твітер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун, передає Укрінформ.

«Понад 100 днів влада Білорусі чинила тривалі й грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Настав час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини та запровадити діалог з білоруським суспільством», - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society. — Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020

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Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових безчинств правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенку.

Нагадаємо: 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру «Весна», під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.

Тим часом у країні не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. США, Євросоюз, інші країни демократичного світу, в тому числі Україна, заявили, що не визнають його легітимності.

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