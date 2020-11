Держдеп попередив Лукашенка: Час зупинити насильство

Відповідну заяву оприлюднив на офіційній твітер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун, передає Укрінформ.

«Понад 100 днів влада Білорусі чинила тривалі й грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Настав час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини та запровадити діалог з білоруським суспільством», - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.