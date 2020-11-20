У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком

У Мінську тисячі людей прийшли провести в останню путь загиблого від побоїв Романа Бондаренка.

Прощання проходило в храмі Воскресіння Христового, повідомляє Укрінформ з посиланням на Tut.by.

«О 12 годині на знак пам'яті сигналять автомобілі. Люди вигукують «Живе Білорусь», «Я виходжу», «Ромо, ти герой», «Не забудемо, не пробачимо!», - повідомляють журналісти.

В Мінську прощаються з Романом Бондаренком//Фото: tut.by

Більшість людей прийшли з біло-червоно-білими квітами, а на похоронних вінках можна побачити написи «Герою Білорусі».

Попрощатися із загиблим прийшли православні та католицькі священники.

Романа Бондаренка поховають на Північному кладовищі в Мінську.

Як раніше повідомлялося, Роман Бондаренко помер у Мінську ввечері 12 листопада. Напередодні невідомі люди в масках викрали його з так званої «Площі Змін», коли він підійшов запитати, навіщо вони знімають біло-червоно-білі стрічки. За кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами доставили в лікарню, де він помер.

Офіційна влада зробила кілька заяв про те, що Роман Бондаренко був п'яний, однак у розпорядженні у родини загиблого є копія результатів лабораторного аналізу крові, в якому зазначено, що етилового спирту в крові не виявлено.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.