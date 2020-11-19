Білоруські священники розкритикували руйнування меморіалу Бондаренка

Генпрокуратура Білорусі оголосила офіційні попередження про неприпустимість порушення закону священникам православної та католицької церков, які обурилися тим, що люди в цивільному зруйнували народний меморіал вбитому активісту Роману Бондаренку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграм-каналі генпрокуратури Білорусі.

«У Генеральній прокуратурі голові Синодального інформаційного відділу Білоруської Православної Церкви Лєпіну С.Л. і Вікарному єпископу Мінсько-Могильовської архиєпархії Римо-католицької церкви в Республіці Білорусь Кособуцькому Ю.К. оголошено офіційні попередження про неприпустимість порушення закону», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на особистих сторінках у соціальній мережі Фейсбук та інших інтернет-ресурсах були розміщені заяви священнослужителів з приводу демонтажу і перенесення стихійного меморіалу пам'яті вбитого активіста Романа Бондаренка.

У Генпрокуратурі вважають, що висловлювання священників суперечать 16 статті Конституції Білорусі, а самі служителі церкви не мають права давати правову оцінку діям посадових осіб.

Опісля єпископ Юрій Кособуцький подякував людям, які його підтримали після попередження Генпрокуратури.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін». За кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами було доставлено в лікарню, де він і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

Меморіали пам'яті загиблих протестувальників Романа Бондаренка та Олександра Тарайковського були зруйновані силовиками та комунальними службами 15 листопада.

Пізніше Лукашенко доручив главі своєї адміністрації Ігорю Сергєєнку спільно з генеральним прокурором розібратися з тими, хто критикував владу за руйнування народного меморіалу.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: belsat.eu