Рада міністрів ЄС готує третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Ситуація в Білорусі продовжує погіршуватися, тому міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися розпочати підготовку третього пакета санкцій проти режиму Лукашенка, який буде застосований не лише проти чиновників, а й проти інституцій та окремих фірм.

Про це у четвер за підсумками зустрічі ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулася сьогодні в режимі телеконференції, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація в Білорусі продовжує погіршуватися. Репресії режиму Лукашенко проти народу не припинялися. Ми вже наклали обмеження на більш ніж 50 осіб в ході двох раундів санкцій, і сьогодні погодилися продовжити підготовку наступного раунду санкцій, у відповідь на жорстокість владних структур та з огляду на необхідність підтримати демократичні права народу Білорусі. Ці санкції будуть спрямовані не лише проти персон, але також проти інституцій, окремих підприємців та фірм», - сказав Боррель.

Він зауважив, що не всі, але більшість країн ЄС виступили з пропозицією підготувати такий наступний пакет санкцій, які, окрім впливу на конкретних осіб, будуть порушувати нормальну економічну діяльність фірм та установ. Спектр таких об’єктів господарювання може бути визначений країнами-членами, які можуть надати свої пропозиції із відповідним обґрунтуванням, після чого Європейська служба зовнішніх дій дотримає необхідні процедури для застосування санкцій.

Боррель представив на розгляд міністрів пропозиції щодо широкого перегляду усього спектру стосунків з Білоруссю, який передбачає заморожування або зниження рівня контактів на всіх рівнях з урядовими структурами режиму Лукашенка, із одночасними заходами, що спрямовані на підтримку громадського суспільства Білорусі. Буде переглянута також ступінь залучення Білорусі до програми Східного Партнерства.

На доручення Ради міністрів ЄС Боррель підготував доповідь щодо таких змін у двосторонніх стосунках між ЄС і Білоруссю, та передав її на розгляд країн-членів. Як очікується, цей документ буде затверджений вже під час наступної зустрічі європейських міністрів закордонних справ.

Відповідаючи на запитання журналістів, яким чином Євросоюз має намір надати громадянському суспільству Білорусі заплановану допомогу у 53 мільйони євро (50 мільйонів - на боротьбу з пандемією, 3 – на підтримку громадянського суспільства, незалежної преси та жертв репресій – ред.), високий представник ЄС зауважив, що ці гроші за будь-яких умов не будуть спрямовуватися через урядові структури країни.

«Жодні ресурси ЄС не будуть спрямовуватися через уряд Лукашенка. Всі ресурси, що призначені для Білорусі, будуть надходити для громадянського суспільства, - через неурядові організації та міжнародні структури – цей перелік може бути продовжений. Але жодне євро з європейських грошей не потрапить в руки білоруського уряду», - додав Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму відбулася в країні після того, як 12 листопада в Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів та жорстоко побили. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста. За даними правозахисного центру «Весна», під час цих акцій протесту минулої неділі були затримані 1279 осіб.