Фон дер Ляєн вважає, що розбіжності стосовно бюджету ЄС треба вирішувати у суді

Правові заперечення, що їх мають Польща і Угорщина щодо бюджету ЄС, мають вирішуватися у суді, а не за рахунок мільйонів європейців, які потребують термінової допомоги в умовах кризи COVID-19.

Про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо підготовки до Європейської Ради 10-11 грудня, сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виступ президента у повному обсязі можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

«Дві країни-члена висловили сумніви (щодо бюджету та механізму відновлення ЄС)… Ми говоримо про порушення принципу верховенства права, яким зараз загрожують бюджету ЄС. Лише про це. Але він є прийнятним, він є пропорційним і необхідним. Дуже важко уявити, щоб будь-хто в Європі міг би заперечувати проти цього принципу. Якщо у когось є сумніви, існує чіткий шлях - йти до Суду ЄС та випробувати нові правила судом. Але це не може робитися за рахунок багатьох мільйонів європейців, які терміново потребують нашої допомоги та негайних відповідей,… велика частина з них - у Польщі та в Угорщині», - наголосила дер Ляєн.

Вона нагадала, що у травні Єврокомісія представила пропозиції до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки (МMF) та план відновлення після коронакризи «Нове покоління ЄС». Глави держав і урядів країн-членів під час зустрічі у липні проводили переговори чотири дні, щоб знайти компроміс. Тоді всі 27 країн-членів погодилися з механізмом надання бюджетної допомоги країнам-членам за принципом дотримання верховенства права. Європарламент розвинув цей фінансовий пакет, результатом чого стало компромісне рішення, щодо якого країни ЄС мають дати «зелене світло».

Тож зараз, за словами президента Єврокомісії, якщо дві країни ЄС мають заперечення, вони можуть звернутися до суду, де зазвичай вирішуються відмінності у поглядах щодо змісту законодавчих актів. Але вони не мають робити це шляхом блокування багаторічного бюджету ЄС (який перевищує трильйон євро – ред.) та механізму відновлення «Нове покоління ЄС» (ємністю у 750 мільярдів євро – ред.).

Як уже повідомлялося, під час зустрічей в рамках Євроінституцій різних рівнів Польща та Угорщина висловили зауваження щодо порядку розподілу коштів у рамках багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що перевищує трильйон євро, а також щодо використання фінансового інструменту відновлення після кризи коронавірусу «Нове покоління ЄС» ємністю у 750 мільярдів євро. 18 листопада на підтримку такої позиції, яка заблокувала процес ухвалення бюджету ЄС, висловився прем’єр-міністр Словенії.

Офіційні представники Польщі та Угорщини не погоджуються із пропозиціями Єврокомісії та Головування Європейської Ради щодо обумовленості надання допомоги країнам ЄС у подоланні наслідків спричиненої пандемією кризи дотриманням у таких європейських країнах принципу верховенства права та універсальних європейських цінностей. Уряди обох країн уже тривалий час піддаються критиці з боку ЄС за порушення європейських демократичних і правових норм. У Польщі це стосується, зокрема, дотримання принципу незалежності судової влади, а в Угорщині – дотримання базових прав, таких як свобода слова, а також балансу владних повноважень.