ЗМІ знайшли у Петербурзі «таємну сім'ю» Путіна

Світлані Кривоногих, близькій подрузі президента РФ Володимира Путіна, належить власність $100 млн, включаючи 2,8% банку «Росія». Подібність доньки Кривоногих із Путіним в університеті Бредфорда (США) оцінили в 70%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в новому розслідуванні видання «Проект» відео-варіант.

Через те, що Центробанк РФ дозволив не розкривати повну структуру акціонерного капіталу банків, що потрапили під санкції , частка Кривоногих у 2020 році невідома, але, судячи зі звітності «Релакса», фірми, що належали Кривоногих, акції «Росії» у компанії залишилися.

За даними «Проєкту», Кривоногих живе на Кам'яному острові у Петербурзі - там проживають пов'язані з Путіним люди: в тому числі спаринг-партнери по дзюдо Василь Шестаков і Аркадій Ротенберг, товариші по дачному кооперативу «Озеро» Юрій Ковальчук, Сергій Фурсенко, Віктор Мячин і Микола Шамалов.

Кривоногих переїхала в один із найбільш закритих житлових комплексів Петербурга в 2004 році - до цього вона жила в комуналці на Гороховій вулиці. Сусіди Кривоногих на Гороховій розповіли «Проекту», що у дівчини ще в 90-х з'явився багатий чоловік. Один зі співрозмовників назвав його «чиновником уряду Петербурга», а інший - «папіком».

Видання «Проект» попросило директора центру візуального аналізу університету Бредфорда провести комп'ютерний аналіз подібності Путіна і доньки Світлани - Єлизавети Кривоногих. Він показав результат приблизно в 70 (при схожості вище 75% вважається, що на знімках - взагалі одна і та ж людина). У копіях документів, з якими ознайомився "Проект", батька Єлизавети не вказано, відомо тільки її по батькові - Володимирівна. «Проект» не став публікувати фотографії неповнолітньої дівчини з етичних міркувань. Після запиту журналістів Світлані Кривоногих її донька видалила з соцмереж більшість знімків, на яких можна розглянути її обличчя.

Кривоногих стала акціонером банку «Росія» в 2001 році. У 2014 році через окупацію Криму банк потрапив під санкції, але Путін підтримав його і пообіцяв відкрити там зарплатний рахунок. Основний власник банку - сусід президента по «Озеру» Юрій Ковальчук, йому належать майже 40% акцій.

Все майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих «Проект» оцінив у 7,7 мільярда рублів або приблизно в 100 мільйонів доларів. Кривоногих належить гірськолижний курорт «Ігора», де катається Путін і імовірно святкували весілля його донька Катерина та син друга президента Кирило Шамалов. Ковальчуку належить 25% курорту. Кривоногих також володіє «Ленінград центром», 25% в якому теж належать Ковальчуку.

У 2011 році друг Путіна - віолончеліст і міноритарний акціонер банку «Росія» Сергій Ролдугін - перевів керуючій компанії «Ігора» дві позики на суму близько 200 млн рублів під 1% річних. Через цю ж компанію Кривоногих стала власником 37-метрової яхти вартістю близько 5,4 мільйона доларів.

Російський опозиціонер Олексій Навальний високо оцінив опублікований матеріал: «Розслідування полягає не в питанні особистого життя, хоча забавно дивитися як у всіх цих «православних консервативних лідерів» є другі сім'ї, а в грошах звичайно. Тітонька просто залита грошима від Ролдугіна, банку «Росія» і т.д. ».

Днем раніше «Проект» опублікував подібне розслідування про близьку людину Путіна - главу Росгвардіі Віктора Золотова та його подругу, що стала петербурзькою підприємницею Діною Цілевич.