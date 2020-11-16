Вдова Литвиненка позивається до Росії в ЄСПЛ - вимагає €3,5 мільйона компенсації

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Марина Литвиненко вимагає відшкодування збитків і втрачених доходів у зв’язку зі смертю чоловіка.

Як пише видання, розслідування дійшло висновку, що вбивство Олександра Литвиненка в 2006 році, ймовірно, було замовлене президентом РФ Володимиром Путіним.

У позові також пропонується визнати взаємозв’язок між різними вбивствами і замахами в країнах Європи в останні роки, до яких, як стверджується, мали стосунок російські спецслужби. Зокрема, йдеться про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії речовиною "Новічок" у 2018 році у Солсбері та смерть Дон Стерджесс.

«Минуло майже 14 років, відколи вбили мого чоловіка. Нам довелося боротися, щоб домогтися публічного розслідування … Це був злочин, замовлений державою. Зараз ми говоримо не тільки про отруєння мого чоловіка, а й Сергія і Юлії Скрипалів, а також лідера російської опозиції Олексія Навального. Це була хімічна зброя, заборонена зброя знищення», — наголосила Литвиненко.

Як повідомлялося, колишній працівник ФСБ РФ Олександр Литвиненко помер 23 листопада 2006 року в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.

Експерт з радіації Метью Панчер, який вів розслідування, був знайдений мертвим через п'ять місяців після поїздки до Росії.

Лондон звинуватив російських співробітників спецслужб Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна у вбивстві Литвиненка.

У 2007 році Луговий став депутатом Державної думи. В 2015 році отримав державну нагороду «За службу Батьківщині».

Фото: telegraph.co.uk