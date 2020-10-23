Росія розробила новий метод отруєння «Новічком»

Російським ученим вдалося розробити нову систему доставки отрути групи "Новічок" в організм за допомогою нанокапсул.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода, Bellingcat, Der Spiegel і The Insider.

Зазначається, що нова система дає змогу досягти відразу кількох цілей: зокрема, відстрочити його дію і "замаскувати" - обидва ці фактори проявилися під час отруєння російського політика Олексія Навального.

Журналісти також встановили, що провідну роль у цих розробках отруйних речовин сімейства "Новічок" відіграє розташований у Москві науковий центр "Сигнал", який формально займається експортним контролем.

Зазначається, що ще одна ключова організація в російській програмі створення отруйних речовин - Випробувальний інститут військової медицини у Санкт-Петербурзі. Його керівник Сергій Чепур не раз контактував як з директором і вченими "Сигналу", так і з високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів. Очолюваний Чепуром інститут тісно пов'язаний з петербурзькою Військово-медичною академією ім. Кірова, яку закінчив один з "солсберійських отруйників", військовий лікар Олександр Мишкін ("Олександр Петров"). Чепур не раз телефонував як Мишкіну, так і його начальнику, генерал-майору Андрію Авер'янову, командиру військової частини ГРУ №29155.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня уряд Великої Британії слідом за ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 6 росіян і однієї організації за отруєння російського політика Олексія Навального.

Навальному стало погано в літаку 20 серпня по дорозі з Сибіру в Москву. Його поклали в лікарню в Омську, а через два дні відправили в Берлін. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, обвинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.