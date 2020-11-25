В Австрії розглядають масове тестування як альтернативу локдауну

Масове тестування населення дає змогу виявити тисячі інфікованих, які безсимптомно розносять інфекцію, та локалізувати зараження, а отже є своєрідною альтернативою локдауну.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За допомогою масового тестування ми відкриваємо нову главу в боротьбі з пандемією і тим самим хочемо дозволити людям провести різдвяні свята в тісному сімейному колі. Цей підхід потребує великих логістичних зусиль, але дає величезні переваги. Ми зможемо швидко локалізувати велику кількість інфікованих та розірвати ланцюги зараження. Раніше масове тестування було неможливим, але зараз стало альтернативою локдауну", – переконаний глава австрійського уряду.

В Австрії мають намір в останні дні карантину – 5 та 6 грудня – протестувати всіх 200 тисяч учителів та вихователів, щоб зробити відкриття шкіл безпечнішим. У понеділок та вівторок, 7 й 8 грудня, також буде протестовано близько 40 тис. поліціянтів. Крім того, уряд планує протягом першого тижня грудня, тобто в останній тиждень дії карантину, провести тестування в окремих громадах з високим рівнем поширення коронавірусної інфекції.

Після цього в Австрії має бути втілений більш масштабний проєкт – тестування всього населення республіки, яке становить майже 8,9 млн осіб. Провести це планується перед масовими сімейними зібраннями на Різдво, яке в католицькій Австрії святкують 25 грудня, а також одразу після Нового року.

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Тестування буде безкоштовним на добровільній основі. Австрійський уряд виходить з того, що явка буде висока: уже замовлено 7 млн швидких тестів на антигени (дають результат через 15 хв.) на суму 50 млн євро, плануються подальші замовлення. Під час тестування використовуватиметься продукція Roche (4 млн тестів) та Siemens (3 млн тестів). Усі позитивні результати експрес-тестів додатково перевірятимуться за допомогою точніших, але дорожчих ПЛР-тестів.

Основну відповідальність за управління процесом покладено на міністерство охорони здоров’я та федеральну армію. Військовослужбовці збройних сил республіки залучалися для допомоги в проведенні тестування в сусідній Словаччині, а тому вже мають певний досвід логістичного забезпечення такого масового заходу.

"Це масове тестування є великою можливістю для Австрії віднайти шлях до нормального стану перед тим, як відбудеться вакцинація", – заявив канцлер Курц, закликаючи населення прийти до центрів тестування.

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За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 680 002 випадки коронавірусу, зокрема 1 405 061 летальний, одужало 41 289 505 людей.

Більш детально про масове тестування в Австрії читайте у матеріалі "Австрія: урятувати Різдво".