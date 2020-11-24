Австрія: урятувати Різдво

Республіка розглядає масове тестування як альтернативу локдауну

Масове тестування населення на COVID-19 є, без сумніву, недешевим та логістично складним інструментом протидії поширенню коронавірусної хвороби. Водночас воно може бути одним із найбільш ефективних засобів запобігання новим спалахам та хвилям пандемії, адже дає змогу виявити тисячі інфікованих, які безсимптомно розносять інфекцію, та локалізувати зараження.

Досвід Словаччини, яка першою в Європі масово протестувала населення, виявивши понад 57 тис. інфікованих, уже зацікавив сусідів. І поки Польща роздумує над методологією, в Австрії вже повним ходом іде підготовка до проведення у грудні схожого експерименту.

З ПОГЛЯДОМ НА СЛОВАЧЧИНУ ТА ПРИКЛАДОМ ПІВДЕННОГО ТІРОЛЮ

«Ми перебуваємо в тісному контакті зі Словаччиною, яка кілька тижнів тому першою в Європі реалізувала проєкт масового тестування населення. І це навдивовижу ефективно спрацювало… Ми в Австрії вирішили також вдатися до такого кроку», – заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

Себастіан Курц

Метою масового тестування, яке проходитиме, як і в Словаччині, з використанням експрес-тестів на антигени, є виявлення активних випадків інфікування і розрив ланцюгів зараження. В Австрії сподіваються, що це може стати альтернативою жорсткому карантину.

«За допомогою масового тестування ми відкриваємо нову главу в боротьбі з пандемією і тим самим хочемо дозволити людям провести різдвяні свята в тісному сімейному колі. Цей підхід потребує великих логістичних зусиль, але дає величезні переваги. Ми зможемо швидко локалізувати велику кількість інфікованих та розірвати ланцюги зараження. Раніше масове тестування було неможливим, але зараз стало альтернативою локдауну», – переконаний глава австрійського уряду.

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Окрім словацького підходу, де 3,6 млн осіб було протестовано у два етапи, Австрія також активно використовуватиме досвід Південного Тіролю. У цій автономній провінції на півночі Італії протягом трьох днів з п’ятниці по неділю, 20-22 листопада, також проводили масове тестування. Позитивний результат тесту виявлено у близько 1% з майже 350 тис. протестованих.

Передусім представники австрійського кризового штабу спостерігали за організаційними питаннями заходу, але також його цифровізацією: як саме люди реєструвалися для тесту, як результати потрапляли у базу даних і як потім надходили протестованим. У Південному Тіролі була використана «гібридна система»: для тесту потрібно було реєструватися онлайн й обирати час для здачі аналізу (з метою уникнення черг), після чого з роздрукованим аркушем паперу людини приходила на станцію для тестування, де документ опрацьовувався, його дані пов’язувалися з результатом тесту та вносилися у базу даних. Сам результат швидкого тесту на антигени надходив учасникам на електронну пошту в закодованому PDF-файлі, який можна було відкрити за допомогою коду, що надсилався окремо SMS.

Як саме тестуватимуть населення в Австрії, влада обіцяє повідомити з дня на день. Перевага надається південнотірольській моделі – не розтягувати на тижні, а провести протягом вихідних, з інтенсивним використанням цифрових інструментів.

Рудольф Аншобер / Фото: GEORG HOCHMUTH / APA

«Ми дуже уважно розглядаємо організаційну модель масового тестування в Південному Тіролі. Як на мене, то вона сьогодні виглядає найкращою: обмежена вихідними днями, з великою кількістю місць тестування та потужною цифровізацією задля уникнення черг», – заявив очільник австрійського МОЗ Рудольф Аншобер.

СПОЧАТКУ ВЧИТЕЛІВ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ПОТІМ УСІХ ПЕРЕД РІЗДВОМ ТА ПІСЛЯ НОВОГО РОКУ

У рамках нинішнього локдауну в Австрії закрито школи та дитсадки. Аби навчальні та виховні заклади запрацювали якомога безпечніше, в останні дні карантину – 5 та 6 грудня – планується протестувати всіх 200 тисяч учителів та вихователів. Також розглядається розбиття цього тестування на два етапи – окрім першої суботи на неділі грудня, також на наступних вихідних.

Участь у тестуванні є добровільною, але міністерство освіти республіки закликає працівників освітньої сфери виявити відповідальність та пройти тест, адже це також для їхньої власної безпеки.

Коли саме, кому й куди приходити, міносвіти поінформує пізніше через свої управління у федеральних землях та районні відділення. Нині урядом визначено 100 тестових станцій у районних центрах, за потреби додатково буде створено інші.

І поки деталі визначаються, керівництво шкіл уже готується до того, що певний відсоток учителів матимуть позитивний результат і не прийдуть в понеділок на роботу, а отже – потрібно буде якось реорганізувати навчання.

Подальшим кроком стане тестування іншої групи осіб, котрі мають широкі соціальні контакти через службову необхідність, – співробітників поліції. У понеділок та вівторок, 7 й 8 грудня, в тих самих тестувальних центрах очікується близько 40 тис. поліцейських. Організацією тестів займаються земельні управління поліції.

Фото: АА

Крім того, уряд планує протягом першого тижня грудня, тобто в останній тиждень дії карантину, провести тестування в окремих громадах з високим рівнем поширення коронавірусної інфекції. Де саме проводитиметься це локальне тестування, має бути визначено найближчим часом.

Ці три «тестових підходи» стануть основою для втілення більш масштабного проєкту – тестування всього населення республіки, яке становить майже 8,9 млн осіб. Провести це планується перед масовими сімейними зібраннями на Різдво, яке в католицькій Австрії святкують 25 грудня, а також одразу після Нового року.

«Базуючись на досвіді першої серії тестувань на початку грудня, протягом тижня перед Різдвом пройде загальноавстрійське тестування в усіх муніципалітетах. Крім того, на початку нового року по всій країні буде проведено друге масове тестування», – заявили у федеральній канцелярії.

При цьому створена логістична структура має забезпечити основу для проведення, у разі потреби, масових тестувань і надалі.

7 МІЛЬЙОНІВ ТЕСТІВ ТА ДОПОМОГА АРМІЇ

Тестування буде безкоштовним на добровільній основі.

Австрійський уряд виходить з того, що явка буде висока: уже замовлено 7 млн швидких тестів на антигени (дають результат через 15 хв) на суму 50 млн євро, плануються подальші замовлення. Під час тестування використовуватиметься продукція Roche (4 млн тестів) та Siemens (3 млн тестів).

Фото: GEORG HOCHMUTH/APA

Протестувати за кілька днів мільйони людей – завдання, що потребує колосальних логістичних та організаторських зусиль. Саме тому підготовка до масового заходу, поруч з «пілотним» тестування вчителів та поліцейських, уже проходить на повній швидкості.

Основну відповідальність за управління процесом покладено на міністерство охорони здоров’я та федеральну армію. Військовослужбовці збройних сил республіки залучалися для допомоги в проведенні тестування в сусідній Словаччині, а тому вже мають певний досвід логістичного забезпечення такого масового заходу.

Також залучатимуться аварійно-рятувальні служби, численні гуманітарні організації та волонтери. Мазки братиме навчений медичний персонал.

МАСОВІ ТЕСТИ В БУДИНКАХ ПРЕСТАРІЛИХ

Літні люди – головна категорія ризику в нинішній пандемії, особливо у будинках престарілих. Так, у Відні за період з 1 жовтня по 12 листопада у будинках для людей похилого віку від коронавірусу померло 75 чоловік – 43% усіх смертей за цей період від COVID-19 у столиці Австрії.

Ще від початку пандемії у будинках такого типу було запроваджено жорсткі обмеження щодо правил гігієни та відвідування. Другий локдаун, який почав діяти з 17 листопада, ще жорсткіший: відвідування – лише раз на тиждень і однією близькою людиною.

Тут також запроваджується масове тестування: щотижня 4500 працівників будинків для людей похилого віку та престарілих тестуватимуться на коронавірус. Пройти швидкий тест на антигени пропонуватимуть раз на тиждень майже 17 тисячам мешканців цих будинків.

За даними уряду, уже проведено близько 315 тис. тестів, а також забезпечено ще 3 млн для подальшого застосування у будинках для людей похилого віку та престарілих.

«ЧЕКБОКСИ» ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТА ОГЛЯДУ

Поруч із масовим тестуванням та скринінг-тестами, австрійська влада збільшує в цілому свої тестувальні потужності: в останні тижні в країні щодоби тестують близько 30 тис. осіб.

У столиці втілюється проєкт «чекбоксів» (Checkboxen) – установлення мобільних контейнерів з лікарями загальної практики. Якщо в мешканців міста є симптоми кашлю, нежитю, підвищена температура чи болі в горлі й вони не знають, що в них – COVID-19 чи ні, – то можуть звернутися до таких «чекбоксів».

Фото: APA/HELMUT FOHRINGER

Здійснивши попередній запис, людина з симптомами приходить на прийом, і її безкоштовно тестують на COVID-19 за допомого швидкого тесту на антигени. Якщо результат негативний, лікар огляне пацієнта одразу в контейнері та призначить лікування. У разі позитивного результату лікар візьме другий мазок, цього разу – для більш точного ПЛР-тесту. Сам же інфікований, якому лікар видасть маску-респіратор класу FFP2, має негайно йти додому, уникаючи громадського транспорту. Якщо результат ПЛР-тесту, який надійде поштою або по e-mail, виявиться також позитивним, людина залишається під 10-денним домашнім карантином.

Нині у Відні діють шість «чекбоксів». У планах – створення близько 30 таких мобільних амбулаторій у різних районах міста.

Окрім того, у столиці функціонують два центри тестування на COVID-19, де жителі Відня без симптомів (наприклад, контактні особи) можуть безкоштовно протестуватися.

НЕ ПАНАЦЕЯ, А ІНСТРУМЕНТ В ОЧІКУВАННІ ВАКЦИНИ

Експрес-тести на антигени відзначаються ненадійністю результатів.

В австрійському МОЗ це вважають «центральною проблемою» запланованого на грудень масового тестування. З огляду на це, усі позитивні результати експрес-тестів додатково перевірятимуться за допомогою точніших, але дорожчих ПЛР-тестів. А це, якщо будуть десятки тисяч позитивних результатів, – ще й додаткові кошти.

В австрійському МОЗ також попереджають, що негативний результат тесту не звільняє від необхідності носити маски та дотримуватися дистанції.

Фото: Фото: APA/HELMUT FOHRINGER

Австрійській владі також потрібно вирішити питання, як виявлені інфіковані особи проходитимуть домашню самоізоляцію і як відбуватиметься оповіщення роботодавців про їхній невихід на роботу. Якщо результати будуть схожими на ті, що в Словаччині та Південному Тіролі (близько 1% заражених з протестованого населення), то це означає, що в Австрії може бути виявлено близько 80 тис. інфікованих.

Масове тестування буде ефективним, якщо в ньому більшість австрійців готові пройти тест, і керівництво країни в останні дні активно закликає до цього.

«Це масове тестування є великою можливістю для Австрії віднайти шлях до нормального стану перед тим, як відбудеться вакцинація», – заявив канцлер Курц, закликаючи населення прийти до центрів тестування.

Цих кілька хвилин, витрачених на тест, «можуть запобігти кільком тижням локдауну усієї країни».

При цьому він визнає, що масове тестування – «це не панацея, а лише інструмент для боротьби з коронавірусом».

За його словами, зараз особливо важливо «врятувати Різдво», щоб люди могли зустрічатися невеликими групами зі своїми родичами. Уже скоро очікується поява вакцини, і, за прогнозами, влітку можна буде повернутися до нормального життя.

«Однак доти нам доведеться вистояти ще кілька місяців», – зазначив Курц.

Василь Короткий, Відень